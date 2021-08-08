Американский радиоведущий-антипрививочник умер от ковида

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Перед смертью он призвал друзей вакцинироваться.
Американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел умер от коронавируса. Перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей прививаться, сообщает zakon.kz.
Ранее Фаррел называл главного инфекциониста страны "обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом", а вакцины считал "мошенничеством", передает Daily Beast.
Фаррел на протяжении долгого времени вел на радио в Уэст-Палм-Бич передачи, в которых критиковал медицинские власти и вакцины. Про вирус ведущий говорил, что он является "выдумкой" демократов, чтобы одурачить республиканцев.
Три недели назад Фаррел попал в больницу с коронавирусом и изменил свое мнение.
Ли Хейр, друг Дика Фаррела, написал на своей странице в Facebok, что решил пройти вакцинацию после смерти ведущего.
Из-за него я сделал укол. Он прислал мне SMS и сказал мне привиться. Он сказал мне, что вирус — не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться, - написал Хейр.
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