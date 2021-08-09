Китайские СМИ обвинили США в сокрытии первых случаев коронавируса

По данным журналистов, симптомы, похожие на проявление коронавирусной инфекции, зафиксировали у 26 человек в конце декабря 2019 года во Флориде. Но уже в мае власти скрыли данные о 171 пациенте.

Китайское издание Global Times China обвинило США в сокрытии данных о коронавирусе, сообщает zakon.kz.

Китай уверен, что первые заражения COVID-19 произошли до первой вспышки заболевания в Ухане, передает Global Times China.

По данным журналистов, симптомы, похожие на проявление коронавирусной инфекции, зафиксировали у 26 человек в конце декабря 2019 года во Флориде. Но уже в мае власти скрыли данные о 171 пациенте.

Позже данные восстановили, но информацию о симптомах этих людей засекретили. Кроме того, проявления COVID-19 у граждан США были еще в январе — феврале 2020 года — более чем за месяц до того, как власти сообщили о первых зарегистрированных случаях инфекции.

Журналисты подчеркивают, что правительство Соединенных Штатов пыталось заставить молчать тех, кто хотел узнать правду. В качестве примера издание приводит визит полиции к аналитику Ребекке Джонс, которая отказалась манипулировать данными по Флориде в мае 2020 года. Так, из ее дома сотрудники полиции забрали всю технику.

Вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю, в свою очередь, допустил, что Вашингтон скрывал информацию о SARS-CoV-2, чтобы "политизировать пандемию и очернить Китай". По его мнению, политики в США до сих пор заняты распространением клеветы и теорией "лабораторных утечек", но не обращают внимания на тяжелую эпидемиологическую обстановку у себя в стране.

Еще в начале пандемии, в марте 2020 года, заместитель главы информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзянь допускал, что коронавирус в КНР могли завезти американские военные. Свое мнение он подкрепил выступлением главы американских Центров по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда. Тот заявлял, что у нескольких умерших от гриппа американцев посмертно нашли коронавирус. В связи с этим Чжао не исключал, что "нулевой пациент" в США мог появиться раньше, чем в Китае.

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