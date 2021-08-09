Пожилой священник изнасиловал двух малолетних девочек в индийском храме

76-летний мужчина не высказал раскаяния ни на одной из стадий разбирательства.

В индийском Дели суд в приговорил пожилого местного священника по имени Вишва Бандху к пожизненному заключению, сообщает zakon.kz со ссылкой на

Как пишет The Times of India, мужчина напал на двух девочек 7 и 9 лет и изнасиловал их прямо в храме.

Отмечается, что 76-летний мужчина не высказал раскаяния ни на одной из стадий разбирательства. Помимо пожизненного заключения, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рупий за изнасилование и 10 тысяч рупий за запугивание жертв. Также он заплатит каждой девочке компенсацию в размере 750 тысяч рупий.

По текущему курсу рупия стоит 5,72 тенге.

Судья особенно подчеркнул, что преступление произошло именно в том месте, где дети должны чувствовать себя в максимальной безопасности, а перевоспитание священника невозможно.

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