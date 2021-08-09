Какой подвох скрывает в себе кассовый чек

Покупатели на кассе часто сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале.

Чаще всего покупатели на кассе сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале, сообщает zakon.kz.

Может также обнаружиться, что продавец пробил один и тот же товар дважды или включил в чек товар, который вы не брали вовсе, рассказывает агентству "Прайм" начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее, - замечает эксперт.

Он советует при обнаружении "неприятного сюрприза" в чеке обратиться к кассиру с требованием пробить товар по указанному на товаре ценнику или вернуть ваши деньги. В случае отказа со стороны продавца и администрации магазина решить вопрос в вашу пользу, нужно подготовить претензию в письменном виде и предъявить ее руководству магазина.

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