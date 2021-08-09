Водителям рассказали, как сэкономить на бензине

Эксперт советует изменить стиль вождения.

Эксперт дал советы автолюбителям, как сократить расходы на топливо, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его мнению, в этих условиях автомобилистам стоит задуматься об отказе от прежних привычек. Тем более что есть проверенные способы сократить расходы на топливо.

Первый лайфхак – это перевод автомобиля на газ. Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим, – отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

Установка на автомобиль газового оборудования стоит денег, но позже это окупится, уверен Антон Шапарин.

Тем, кто продолжит заправляться бензином, эксперт советует изменить стиль вождения.

Резкие старты и торможения приводят к серьезному увеличению расхода топлива. Также на трассе надо выдерживать оптимальный скоростной режим – не больше 120 километров в час (при разрешенных 130 – ред.), поскольку дальше начинает резко увеличиваться расход топлива, – посоветовал эксперт.

Езда с превышением разрешенной скорости не только опасна, но и неэффективна в плане времени и расхода топлива.

Я много раз замечал, что когда ты едешь (со скоростью) 120, а мимо тебя пролетает человек со скоростью 160, то ты в итоге его обгонишь, поскольку он всегда остановится на заправке, – заключил Антон Шапарин.

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