За сутки еще 140 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии

На 9 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 186 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9 августа.

На 9 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 186 человек (109 382+ и 3804 КВИ-), из них в стационарах находятся 31 504 пациента, на амбулаторном уровне - 81 682.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1981 пациент, • в состоянии крайней степени тяжести - 402,• на аппарате ИВЛ - 192.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 9 августа

7.08.2021 года зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 28 летальных исходов и 135 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 63 442, летальных случаев - 3915, выздоровевших - 55 723.

На 8 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 750 698 человек, вторым компонентом - 4 382 869.

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