В Ухане на COVID-19 протестировали почти всех жителей

Власти Уханя протестировали на COVID-19 почти всех жителей.

Власти китайского города Ухань, где в конце 2019 года началась эпидемия COVID-19, завершили тестирование на коронавирус почти всего населения, сообщает zakon.kz.

Всего 11,28 миллиона человек прошли тестирование, - говорится в сообщении властей.

Как сообщает агентство Синьхуа, проверки такого количества населения удалось добиться за четыре дня, тестирование проводили более 28 тысяч медицинских работников.

За время ПЦР-тестирования в Ухане было выявлено девять случаев заражения коронавирусом, всех заболевших отправили на карантин.

В конце июля китайские власти сообщили о вспышке коронавируса в городе Нанкин в провинции Цзянсу. Ее источником, по их данным, стал рейс CA910 авиакомпании Air China, который 10 июля прибыл из России.

Первыми инфицированными стали сотрудники аэропорта, которые убирали салон самолета после этого рейса. Они могли нарушить требования личной дезинфекции. В результате инфекция распространилась на других коллег, которые также отвечают за уборку мусора как на международных, так и на внутренних рейсах.

На фоне новой вспышки коронавируса в Ухани было объявлено массовое тестирование на выявление инфекции.

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