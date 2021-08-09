Жара до 45 градусов ожидается в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 августа.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 августа, сообщает zakon.kz.

Дожди сохраняются на севере, в центре и на востоке страны.

Циклон, центр которого расположен на Западе Сибири, и связанные с ним фронтальные разделы сохранят свое влияние на северные, центральные, восточные и юго-восточные регионы страны. Здесь пройдут дожди, на севере, в центре и на востоке Казахстана местами ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. Температурный фон в этих регионах будет понижен ночью до 8…15, днем- до 17…22 градусов тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

На остальной территории республики обширный антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду, на западе и юго-западе республики ожидается очень сильная жара до 45 градусов.

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