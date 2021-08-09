Как оформить сопроводительные накладные на товар

Понятие "сопроводительной накладной на товары" появилось в Налоговом кодексе в 2020 году.

Что такое сопроводительные накладные на товары, как и где их оформить? На эти вопросы в рубрике "Ваш ДГД" ответила руководитель управления администрирования косвенных налогов ДГД по Алматы Тотынур Ботанова, передает zakon.kz.

Понятие "сопроводительной накладной на товары" появилось в Налоговом кодексе в 2020 году. Это электронный документ, который оформляется на определенные виды товаров и в определенных случаях. Его оформляют при любом движении товара.

Сопроводительная накладная заменила три вида накладных на товары на подакцизную продукцию: на накладную на алкогольную продукцию, на нефтепродукты и на табачные изделия. Кроме того, она заменила накладную на отпуск товара на сторону.

Информационная система электронных счетов-фактур ИССФ – это информационная система, в которой оформляются электронные счета-фактуры.

Виртуальный склад – это модуль в информационной системе электронных счетов-фактур, предназначенный для обеспечения автоматизированного функционирования механизма прослеживаемости товаров в соответствии с международным договором, ратифицированный Казахстаном.

Розничная торговля – это вид торговой деятельности, связанный с покупкой и продажей товаров конечному потребителю. Конечным потребителем признается физическое лицо, приобретающее товар для личных, семейных целей и не предназначенных для предпринимательской деятельности.

Сопроводительные накладные на товары помогают государству отслеживать все перемещения товаров от его производства или ввоза в страну до конечного потребления.

Юридическое лицо приходует товар на свой виртуальный склад в дальнейшем при любом его перемещении, то есть это реализация, перемещение по другим целям – оно все оформляется сопроводительными накладными на товары, которые принимающая сторона должна подтвердить.

Для того, чтобы начать работу с сопроводительными накладными нужно зарегистрироваться в информационной системе электронных счетов-фактур (ИССФ) при помощи электронной цифровой подписи. Это можно сделать бесплатно на сайте информационной системы электронных счетов-фактур либо при помощи мобильного приложения ИС ЭСФ в App Store или Play Market.

Подтверждение сопроводительной накладной на товары получателем не требуется при реализации товаров (за исключением подакцизных) налогоплательщику, который является субъектом, осуществляющим розничную торговлю и попадающий одновременно под четыре критерия:

1. Это применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

2. Налогоплательщик не должен состоять на учете по НДС.

3. Классификация должна соответствовать виду деятельности "розничная торговля".

4. Должно быть применение кассовой машины с функцией фиксации передачи данных.

Налогоплательщики, которые соответствуют этим критериям, имеют признак "малая торговая точка". Поэтому при реализации товара этой категории налогоплательщиков в сопроводительной накладной ставится отметка "малая торговая точка".

При получении товара за исключением подакцизных товаров подтверждение сопроводительных накладных не требуется. При получении алкогольных или табачных изделий нужно произвести подтверждение в информационной системе электронных счетов-фактур при помощи ЭЦП.

Ранее предприятие, занимающееся реализацией алкогольной продукции и табачных изделий, подтверждало эти сопроводительные накладные через кабинет налогоплательщика. Теперь же это надо делать в информационной системе электронных счетов-фактур. При реализации всех видов товаров, в том числе подакцизных, выписка и оформление сопроводительных накладных не требуются. Подтверждение надо произвести в течение 10 календарных дней за исключением тех товаров, перемещение которых связано с транспортировкой. По ним срок подтверждения – 20 календарных дней.

Еще раз хотелось бы отметить, что те предприятия – индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность в так называемых магазинах у дома и которые соответствуют четырем условиям. То есть подходят под признак "малая торговая точка" – они подтверждают получение только табачных изделий и алкогольной продукции. По остальным видам товаров подтверждение не требуется. При реализации любых видов товаров, в том числе подакцизных, оформление СНТ не требуется, – сказала руководитель Управления администрирования косвенных налогов ДГД по Алматы Тотынур Ботанова.

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