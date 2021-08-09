"Убивающий" COVID-19 на 70% препарат нашли ученые

Фенофибрат, как отметили ученые, очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.

Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70%, передает zakon.kz.

Международная группа исследователей, как пишет РИА Новости, выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека.

Фенофибрат - средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology, ученые обратили внимание на фенофибрат в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.

Фенофибрат, как показали лабораторные эксперименты на клеточных культурах, способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против "дельта-штамма" коронавируса еще изучается.

Фенофибрат, как отметили ученые, очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.

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