Какие кошки подходят представителям разных знаков зодиака

Какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака.

Прежде чем обзавестись питомцем, многие задумываются, какой породе кошек отдать предпочтение. Астрологи же отмечают, что крайне важно принимать во внимание и знак зодиака, считая, что каждому представителю астрологического круга подходит определенная порода кошек, передает zakon.kz.

Кроме того, эксперты советуют учитывать свой образ жизни и степень активности, сообщает profile.ru.

Овен - Египетская мау

Фото:zooclub.ru

Энергичным Овнам нужна кошка, которая соответствовала бы их жизнерадостному характеру, поэтому египетская мау может составить им отличную компанию. С этими питомцами никогда не бывает скучно. Точно так же, как и Овен, эта кошка смело пойдет туда, где еще никто не бывал.

Телец - Американская короткошерстная кошка

Тельцы могут быть упрямыми и злыми, когда их провоцируют, но в целом это спокойный и тихий знак. Вот почему они становятся лучшими владельцами для американских короткошерстных кошек. Эти питомцы обладают мягким и уравновешенным характером, не против посидеть на руках, но могут прекрасно проводить время и в одиночестве.

Близнецы - Сиамская кошка

Общительным Близнецам нужен компаньон, который мог бы сравниться с их желанием поболтать. Сиамские кошки известны своим страстным мурлыканьем, которое на самом деле является попыткой сообщить о своих потребностях. Эти двое могут составить друг другу идеальную компанию.

Рак - Сфинксы

Этот бесшерстный кот может раздражать многих, но только не Раков. Для них появляется возможность окружить любовью это необычное создание. Раки будут самоотверженно ухаживать за своим питомцем, играть с ним и воспитывать. Поскольку сфинксы считаются одной из самых умных пород, с последним не возникнет особых проблем, пишет Purewow.

Лев - Британская короткошерстная кошка

Львам нравится, когда его окружают красивые вещи и люди, поэтому, когда дело касается питомца, никакого исключения сделано не будет. Идеальным вариантом для них станет британская кошка, которая моментально покоряет сердца своей милой мордочкой, мягкой шерстью и огромными глазами. Кроме того, кошки обладают спокойным характером, поэтому любой Лев должен чувствовать себя как дома с этой породой.

Дева - Персидская кошка

Любящая аккуратность Дева определенно не ищет чрезмерно активного питомца, который создает беспорядок. К счастью, персидские кошки послушные, независимые и тихие, поэтому они идеально впишутся в безупречный дом любой Девы. И хотя эта порода требует изрядного ухода, терпеливые Девы более чем справляются с этой задачей.

Весы - Шотландская вислоухая кошка

Весы не любят слишком долго оставаться в одиночестве, так же, как и шотландские вислоухие. Скоттиш-фолды, известные своей общительностью, ласковым характером и умом. Кроме того, они отлично ладят с детьми, главное - убедиться, что малыши не играют с питомцем слишком грубо.

Скорпион - Бирманская кошка

Как и Скорпионы, бирманские кошки известны своей лояльностью к близким. Они сильно привязываются к хозяину, но могут быть не очень дружелюбными с незнакомцами. Кошки обладают очень сильным характером и даже упрямством, поэтому может потребоваться время, чтобы заставить их вести себя хорошо. Решительные Скорпионы легко справятся с этой задачей.

Стрелец - Абиссинская кошка

Активные и спортивные абиссинцы имеют много общего со Стрельцами. Также как и представители этого знака, абиссинцы не могут долго сидеть на одном месте. На самом деле, эти милые животные очень любопытны, поэтому их легко увидеть роющимися в укромных уголках. Кроме того, маленькие авантюристы любят лазать и прыгать, потому дом с множеством полок станет для них идеальным жилищем.

Козерог - Манчкин

Там, где другие видят препятствия, Козерог ищет возможности. И манчкины такие же - эти очаровательные кошачьи никогда не позволяют своим недостаткам мешать им наслаждаться жизнью. Например, минус в виде коротких лапок они компенсируют идеальным характером. Это ласковые и игривые кошки, которые идеально подойдут замкнутым Козерогам.

Водолей - Рэгдолл

Эти кошки такие же любящие и дружелюбные, как и большинство остальных, но отличаются уникальной способностью учиться новым трюкам. Питомцы идеально подойдут Водолеям, которые не могут устоять перед необычным. Поэтому если и есть знак зодиака, достаточно эксцентричный, чтобы иметь кошку, играющую с мячом, то это Водолей.

Рыбы - Мейн-кун

Рыбы любят свой дом, а также проводить время в одиночестве. Отличную компанию им могут составить мейн-куны. Этот представитель семейства кошачьих отличается хорошими манерами и ласковым, но неприлипчивым характером. Как и Рыбы, мейн-куны мастера искусства любви на расстоянии - они не будут слишком часто сворачиваться на коленях, но с радостью отдохнут в углу, пока хозяин занят своими делами.

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