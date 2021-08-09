Экстремиста задержали за продажу наркотиков и хранение патронов в Туркестанской области 

В Туркестанской области задержали экстремиста за продажу наркотиков и хранение патронов.

Полицейские Туркестанской области задержали приверженца деструктивного религиозного течения по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, передает корреспондент zakon.kz.

В качестве вещественных доказательств оперативники изъяли сверток с наркотическим средством, который подозреваемый продал одному из жителей Келесского района за 25 тыс. тенге.

Также в доме задержанного было обнаружено наркотическое средство, похожее на анашу, общим весом около 760 грамм и свыше 20 патронов от огнестрельного оружия, - сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз на брифинге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 ч.1 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов".

Подозреваемый взят под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства дела, а также с какой целью мужчина хранил у себя запрещенные предметы, - добавил он.

В полиции напомнили, что за незаконное распространение и оборот наркотических средств грозит уголовная ответственность.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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