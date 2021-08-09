Скончался глава Ассоциации курдов Казахстана

Мирзоев Князь Ибрагимович умер на 75-м году жизни после тяжелой болезни.

8 августа на 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался Председатель Международной Федерации Курдских Общин (МФКО) и президент Ассоциации "Барбанг" курдов Республики Казахстан Мирзоев Князь Ибрагимович, сообщает zakon.kz.

Казахстанская общественность понесла большую утрату, скончался ученый, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, глава Ассоциации курдов Казахстана Мирзоев Князь Ибрагимович. пресс-служба МИОР РК

Князь Ибрагимович был ученым, принимал активное участие в деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

Его высоко ценили за активную гражданскую позицию и человеческие качества.

Князь Ибрагимович был настоящим профессионалом и человеком, беззаветно преданным делу всей жизни. Министерство информации и общественного развития выражает искренние соболезнования семье, близким и коллегам Мирзоева Князя Ибрагимовича в связи с его безвременной кончиной, - выразили слова соболезнования в пресс-службе министерства.

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