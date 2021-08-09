"Темно-красная" зона - участники и лидеры Ashyq работают по-новому с 9 августа

Фото: zakon.kz

Объектам со статусом "Лидеры Ashyq" с 9 августа в "темно-красной" зоне разрешен режим работы до 00:00, участникам Ashyq - до 22:00.