20 медиков поймали на подделке паспортов вакцинации и ПЦР в Казахстане

20 медицинских работников задержали за продажу фиктивных паспортов вакцинации и ПЦР-тестов в Казахстане.

20 медицинских работников задержали за продажу фиктивных паспортов вакцинации и ПЦР-тестов в Казахстане, сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

За подделку ПЦР-справок и фиктивное вакцинирование изобличены 28 лиц, из них медицинских работников - 20, посредников - восемь. Также при проведении мониторинга соцсетей выявлено 70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-справок, 37 из них уже заблокированы, - рассказал Ораз на брифинге.

Он отметил, что сформирована следственно-судебная практика по делам данной категории, и уже есть вступившие в законную силу судебные акты. Так, по четырем уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры, по 43-м проводятся следственные действия и экспертные исследования. После их завершения будут приняты процессуальные решения с правовой оценкой действий подозреваемых.

В МВД добавили, что расследование подобных уголовных дел находится на контроле.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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