Экс-начальник полиции Жамбылской области скончался от COVID-19

Владимир Щелочков скоропостижно скончался на 75 году жизни.

Экс-начальник полиции Жамбылской области Владимир Щелочков скончался от коронавируса, сообщает zakon.kz.

8 августа на 75 году жизни от коронавирусной инфекции скоропостижно скончался экс-начальник УВД Жамбылской области - полковник милиции в отставке Щелочков Владимир Александрович. пресс-служба ДП Жамбылской области

Владимир Щелочков более 25 лет посвятил службе в органах внутренних дел Жамбылской области. Прошел путь от рядового милиционера до начальника областной милиции. Его имя вписано в летопись истории правоохранительной системы не только Жамбылской области, но и всего Казахстана.

Он родился 3 февраля 1947 года в городе Джамбул (ныне Тараз) в семье рабочих. После окончания средней школы работал помощником машиниста на железнодорожной станции. После окончания срочной службы в 1971 году пришел работать в органы внутренних дел Джамбулской (ныне Жамбылской) области. Имел два высших образования - педагогическое и юридическое.

В 1978 году старший лейтенант милиции Владимир Щелочков был назначен заместителем начальника ОВД Шуского района, затем - города Жанатаса.

С 1992 по 1995 год он возглавлял управление внутренних дел Жамбылской области.

У него было много профессиональных наград и поощрений, в числе которых - медали "За безупречную службу" трех степеней, почетные грамоты МВД РК. Также был признан лучшим работником уголовного розыска Казахской ССР. Выйдя на заслуженный отдых, полковник милиции в запасе Владимир Щелочков принимал самое активное участие во всех мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание сотрудников полиции. За что был поощрен нагрудным знаком "Почетный ветеран МВД РК".

Для всех сотрудников полиции Жамбылской области внезапный уход Щелочкова В.А. из жизни - это невосполнимая утрата. Руководство, ветераны органов внутренних дел и личный состав полицейских выражают самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким покойного. Вечная память офицеру органов внутренних дел. пресс-служба ДП Жамбылской области

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