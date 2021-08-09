"Рождены, чтобы побеждать". Parimatch стал официальным партнером "Челси"

9 августа Parimatch Tech стал официальным партнером ФК "Челси". Контракт подписан на три года.

9 августа Parimatch Tech стал официальным партнером ФК "Челси" - одного из самых успешных клубов мира. Контракт подписан на три года.

Брендинг Parimatch появится на домашнем стадионе ФК "Челси" "Стэмфорд Бридж". Клиенты Parimatch в Казахстане получат возможность отправиться в Лондон на открытые тренировки команды и поддержать любимый клуб с трибун во время матчей.

Уникальный стиль и харизма "Челси" идеально резонируют со страстью Parimatch к спорту и амбициями компании. Стать официальным партнером чемпионов Европы 2020/21 - это нечто очень ответственное и захватывающее. К счастью, Parimatch - это бренд, готовый покорять новые высоты, и мы приятно взволнованы тем, какие результаты принесут нам предстоящие три года партнерства! Наши два бренда привыкли к стильным победам и всегда стремятся к успеху, и мы уверены, что это партнерство принесет удачу, бесчисленные победы и азарт от игры нашей компании, клубу и, конечно, миллионам футбольных фанатов со всего мира. со-СЕО Parimatch Tech Роман Сиротян

В социальных сетях аудитория "Челси" насчитывает около 93 млн.

Parimatch Tech - международная продуктовая компания. Основанный в 1994 году бренд Parimatch превратился в развлекательную платформу, представленную на четырех континентах и ​​более чем в 10 странах. Главный офис компании находится в Лимассоле (Кипр) с центрами разработки в Украине, Армении, Беларуси и на Кипре.

Футбольный клуб "Челси" - один из лучших футбольных клубов мира и действующий чемпион Европы после победы в Лиге чемпионов УЕФА в 2021 году. Триумф в Лиге чемпионов 2021 года позволил "Челси" стать первым в истории клубом, дважды выигравшим все три основных турнира УЕФА.

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