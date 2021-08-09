На грани закрытия - еще один казахстанский вуз лишен лицензии

На сегодня институт "Акмешит" не имеет аккредитации образовательной деятельности.

Гуманитарно-технический институт "Акмешит" на грани закрытия. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает zakon.kz.

Гуманитарно-технический институт "Акмешит" лишен генеральной лицензии. Таковы результаты повторной проверки, проведенной Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК. пресс-служба МОН РК

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Ранее в вузе была проведена проверка, по итогам которой сотрудники Комитета выявили различные нарушения. Институту "Акмешит" (Кызылорда) было выдано предписание и предоставлено время для устранения всех несоответствий. Однако вуз потратил его на судебные разбирательства и обжалование действий Комитета МОН РК вместо того, чтобы провести работу, необходимую для улучшения качества образовательных услуг.

Важно понимать, что мы проводим проверки в вузах для того, чтобы улучшить качество образования и подготовку кадров в стране. При этом мы не сразу лишаем вузы лицензий и закрываем их. Мы даем им время для устранения нарушений, однако они не сделали этого. В связи с этим позже мы вынуждены были принять более жесткие меры. Важно добиться того, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и, в целом, подход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе недобросовестные вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом качественные знания. председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова

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Что касается Гуманитарно-технического института "Акмешит", то завершающая проверка была проведена в июне этого года. Нарушения так и не устранили. Речь идет о слабой материально-технической базе и серьезных недостатках в организации учебного процесса. Некоторые дисциплины в вузе вели преподаватели, не имеющие должного образования и ученой степени. Учебный процесс и вовсе завершили досрочно, из-за чего студенты не смогли полностью освоить образовательные программы. В настоящее время уже по устоявшейся практике институт пытается опротестовать принятое нами решение о лишении лицензии. Гулзат Кобенова

В ведомстве отметили, что на сегодня институт "Акмешит" не имеет аккредитации образовательной деятельности.

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Однако, несмотря на то, что дипломы являются недействительными, институт выдавал их, не имея при этом серии и номера, зарегистрированных в МОН. Поэтому обращаем внимание студентов на то, что при лишении лицензии и отсутствии аккредитации у вузов они вправе перевестись в другие вузы с сохранением грантов и перезачетом освоенных кредитов и дисциплин. Выпускники этого года также могут перевестись в другие вузы, где будут признаны их результаты обучения и по итогам выданы дипломы. пресс-служба МОН РК

Это, как пояснили в ведомстве, предусмотрено Типовыми правилами деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования.

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Призываем абитуриентов и родителей серьезно подходить к выбору вуза для поступления и обучения. Необходимо учитывать качество предоставляемого образования, перспективы трудоустройства, репутацию и рейтинг вуза. Кстати, рейтинг вузов проводит НПП РК "Атамекен" по заказу МОН РК. пресс-служба МОН РК

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