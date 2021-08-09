Конверт с тремя пулями адресовали Папе Римскому

На почте нашли конверт с пулями, который был адресован Папе Римскому.

Конверт с тремя пистолетными пулями, предназначавшийся Папе Римскому Франциску, обнаружили в Милане, передает zakon.kz.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на местную газету Corriere della Sera.

Служащие почты нашли конверт в сортировочном центре отделения Пескьера-Борромео. Внутри лежали три патрона типа Флобера калибром девять миллиметров. Кроме того, в конверте также было письмо с угрозами и информацией о финансовых операциях в Ватикане. Отмечается, что письмо написали от руки неразборчивым почерком.

Конверт изъяли сотрудники правоохранительных органов. На данный момент по факту инцидента возбудили расследование, которое возглавляет дежурный прокурор Милана.

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