"Белое платье, белая фата" - невеста сбежала со свадьбы в Павлодаре, испугавшись штрафа

6 августа в Павлодаре мониторинговой группой был выявлен факт проведения свадьбы, на которой находилось около 30 гостей.

За прошедшие выходные в Павлодаре было выявлено 11 нарушений требований постановления главного санитарного врача Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

6 августа в 20:00 в тойхане по ул. Хайдарова мониторинговой группой выявлен факт проведения свадьбы, на которой находилось около 30 гостей. Причем, увидев проверяющих, и испугавшись ответственности и высокого штрафа, со свадьбы врассыпную стали убегать не только гости, но и жених с невестой. Подняв красивый шлейф пышного белого платья, виновница торжества убегала не оглядываясь. пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

Но, как отметили в ведомстве, попытка бегства не удалась - все нарушители были доставлены в отдел полиции, где и установлены их личности.

По данному факту были собраны все материалы и направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КоАП РК. В соответствии с данной статьей каждому участнику свадьбы предстоит оплатить штраф в размере 30 МРП, а также владельцу заведения - в порядке 230 МРП. начальник Местной полицейской службы УП Павлодара Арман Каптаев

МРП с 1 января 2021 года - 2917 тенге.

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