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Женщины с бородой - в WhatsApp появятся новые смайлики

Фото: pixabay.com 9 августа 2021, 16:03

Среди десятков новых смайликов можно найти новые выражения лиц, парные смайлики, изображения женщин с бородой и многое другое.

В популярном мессенджере WhatsApp добавят новые смайлики, передает zakon.kz.

Новые значки эмодзи, как пишет РИА Новости, замечены в бета-версии мессенджера.

По данным портала WABetaInfo, среди десятков новых смайликов можно найти новые выражения лиц, парные смайлики, изображения женщин с бородой и многое другое.

Новый набор смайликов пока доступен только в бета-версии WhatsApp 2.21.16.10 для Android-устройств.

Аналогичный набор эмодзи ранее был представлен Apple в обновлении iOS 14.5, которое распространяется среди пользователей iPhone.

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