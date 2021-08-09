Женщины с бородой - в WhatsApp появятся новые смайлики

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Среди десятков новых смайликов можно найти новые выражения лиц, парные смайлики, изображения женщин с бородой и многое другое.
В популярном мессенджере WhatsApp добавят новые смайлики, передает zakon.kz.
Новые значки эмодзи, как пишет РИА Новости, замечены в бета-версии мессенджера.
По данным портала WABetaInfo, среди десятков новых смайликов можно найти новые выражения лиц, парные смайлики, изображения женщин с бородой и многое другое.
Новый набор смайликов пока доступен только в бета-версии WhatsApp 2.21.16.10 для Android-устройств.
Аналогичный набор эмодзи ранее был представлен Apple в обновлении iOS 14.5, которое распространяется среди пользователей iPhone.
Читайте также: Долгожданная функция появилась в WhatsApp
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!