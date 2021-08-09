Организатор нарколаборатории в Алматы получил 11 лет колонии

11 лет тюрьмы получил организатор крупной нарколаборатории в Алматы.

В Алматы организатор крупной нарколаборатории получил 11 лет тюрьмы, сообщает zakon.kz.

Лабораторию накрыли в августе 2020 года в одном из садоводческих обществ, расположенных на территории Наурызбайского района.

В доме, переоборудованном под нарколабораторию, были обнаружены и изъяты компоненты для производства синтетического наркотика, различные колбы и специальные приборы. Также была изъята готовая продукция - психотропные вещества "Мефедрон" и а-PVP в особо крупном размере, - сказал заместитель начальника Следственного управления ДП города Алматы Адиль Салаев.

По информации polisia.kz, внимание полицейских привлек факт поставки в одну из транспортно-логистических компаний Алматы груза, состоящего из веществ и лабораторных приборов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Заказчиком "груза" был 45-летний гражданин К. Проведенными специальными мероприятиями была выявлена его незаконная деятельность и сама нарколаборатория.

Гражданин был задержан и признан судом виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 297 ч. 3 п. 3 УК РК "Незаконное изготовление и хранение в целях сбыта психотропного вещества в особо крупном размере".

Его приговорили к 11 годам лишения свободы.

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