Врач рассказала, как не реагировать на провокации антиваксеров

О пользе и безопасности вакцины, естественном иммунитете COVID-19 и аргументах скептиков – кандидат медицинских наук Жибек Жолдасова.

Кандидат медицинских наук Жибек Жолдасова рассказала, почему вакцины безопасны, и стоит ли надеяться на естественный иммунитет тем, кто уже перенес заболевание, сообщает zakon.kz.

Врач психиатр и психотерапевт кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, руководитель Центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жибек Жолдасова в интервью Stopfake.kz дала рекомендации, как быть, если ваши близкие отказываются от прививки.

Опубликовав пост в Facebook о связи иммунитета к COVID-19 и прививкой от этой болезни, а также призвала всех казахстанцев вакцинироваться. Публикацией врач психотерапевт ответила на многие вопросы читателей, собрав слова благодарности.

Жибек Жолдасова в своей публикации объяснила людям пользу вакцины наглядно, начертив график на основе данных из авторитетных научных журналов.

Это была попытка объяснить. Когда я увидела, куда клонится вектор в социальных сетях, я подумала: "Боже мой, по-моему, пришла пора что-то с этим делать". То есть я периодически, раз в год как минимум, пишу что-то про вакцины уже пятый или шестой год подряд. А сейчас вакцинация против КВИ актуальна как никогда. Более того, информации по этой теме много, она регулярно обновляется. Появляются более новые, более точные данные, и то, что было раньше, год назад, уже может быть не совсем верным. И все эти данные нужно постоянно читать, изучать. Жибек Жолдасова

Появление новых научных данных по коронавирусу противники вакцинации тоже используют как аргумент. Изменились данные относительно того, сколько вирус может жить на поверхностях. Значит ли это, что вся информация об этом недостоверна?

Есть определенные пути передачи вирусов. К примеру, представители семейства коронавирусов передаются воздушно-капельным путем. В начале 2000-х годов была атипичная пневмония, вирусы SARS и MERS. Но историю с тем, как победили вирус MERS, все забыли. Тогда нашли первоисточник вируса – верблюдов. Их вакцинировали, и инфекция прошла. Ну это же гениально! А сейчас вирус мутировал до такой степени, что может свободно передаваться от человека к человеку. Но не все понимают, что вакцинироваться теперь нужно нам самим. Верблюды-то больше ни при чем! Почему-то эти данные обычными людьми нигде не упоминаются, хотя ученые об этом прекрасно помнят. Еще антивакцинаторы говорят, что вакцины были разработаны в слишком короткие сроки, и мы тут все подопытные, практически пересказывают сценарий фильма "Я – легенда". Но на самом деле коронавирусная инфекция известна давно, еще с середины прошлого века. Раньше ей чаще всего болели дети в детских садах. Она легко переносится, вызывает простудоподобные симптомы, насморк. То есть обычная коронавирусная инфекция живет среди нас давно. И она изучена довольно детально. Плюс появление атипичной пневмонии, которая также вызывалась коронавирусами, дало толчок иммунологии и вирусологии. Еще тогда, почти 20 лет назад, начались наработки вакцины против них. Сейчас эти данные просто немного модифицировались. Поэтому на создание вакцины ушло меньше времени и ей разрешили более раннюю регистрацию, - сказала врач.

Как быть с аргументом о том, что клинические испытания вакцин продлились относительно недолго, и не все отдаленные последствия могли быть изучены? Некоторые говорят, что вакцинация может сказаться на детях и внуках, и требуют гарантий, что после вакцинации ничего плохого никогда не произойдет.

В медицине с гарантиями вообще очень тяжело. Но, по крайней мере, в том, что касается инфекционных заболеваний, вакцинация – это самая большая гарантия в отношении предотвращения тяжелого течения болезни. То есть мы уже справились с пандемиями и эпидемиями оспы, кори, полиомиелита, коклюша, холеры и прочего. Вакцины на сегодня совершенствуются, и это огромное достижение. Они становятся все лучше, все избирательнее, все безопаснее для людей и эффективнее. Есть, конечно, вакцины, которые создают стерильный иммунитет, когда иммунитет человека сразу уничтожает инфекцию, против которой он был привит. Но к коронавирусу, к сожалению, стерильного иммунитета не получается. Есть люди, которые после вакцинации могут побороть вирус, но некоторые все же заражаются и болеют, но в легкой форме. Здесь, конечно, абсолютной гарантии никто не даст. Но есть статистика, и она наглядно показывает 88% эффективности против "дельта-штамма". Это прекрасные показатели. Сейчас принято информированное согласие. К примеру, даже перед операцией на сердце пациенту говорят: "Состояние вашего сердца такое-то, шансы того, что операция пройдет успешно, составляют 85%". С вакцинами то же самое: есть официальная, доказанная эффективность, - поделилась специалист.

Противники вакцинации заявляют о том, что в мире регистрируется огромное количество осложнений в результате вакцинации, ссылаясь на такие системы наблюдения за нежелательными реакциями, как американская VAERS и британская Yellow Card. Известно, что осложнения, о которых сообщают на этих платформах, далеко не всегда связаны с получением вакцин. Но само их количество вызывает тревогу. Стоит ли принимать всерьез подомные сообщения?

У противников вакцинации есть так называемая проблема поиска. Они обычно целенаправленно вводят в поисковики запрос "Побочные действия вакцины". Такой поиск научно не обоснован никак. Если мы хотим увидеть реальную картину каких-то побочных эффектов вакцины, то нам нужно брать более широкий поиск. То есть вакцинацию в целом. И вот тогда, на основе многочисленных более достоверных исследований, будет видно, что было на самом деле, что уже опровергнуто, что осталось в сухом остатке. И если бы хоть раз вакцина причинила какой-то серьезный вред, то, естественно, выпуск бы приостановили. Такое уже происходило со многими лекарствами, в том числе и вакцинами, для того чтобы усовершенствовать их. Фармацевтика, как и медицина, существуют не для того, чтобы вредить. Основной принцип медицины "не навреди" сохраняется для всех производителей, для всех врачей и всего медперсонала. Этот постулат, образно говоря, у каждого медика на лбу каленым железом выжжен. Поэтому не допускаются к производству лекарственные средства, вакцины, если в них был выделен какой-то повреждающий агент. Поэтому при более широком поиске информации мы видим более полную картину и понимаем, какие случаи притянуты за уши, какие являются совпадением. Но именно их антивакцинаторы и ищут. Если такого скептика, к примеру, отправить в больницу, он там намеренно найдет вакцинированного и потом заболевшего пациента. И именно у него возьмет интервью, чтобы показать, что вакцина не защищает. При этом все другие заболевшие, те 99%, которые были не вакцинированы, останутся для антивакцинатора пустым местом. Это однобокость мышления. В конце концов, существуют же люди, которые верят в то, что Земля плоская. И у них тоже есть методы доказательства этой теории. Такой однобокий подход можно встретить в любой сфере, – рассказала специалист.

Многие верят, что вакцина каким-то образом может повлиять на нашу ДНК, и последствия станут очевидными лишь через поколения. Возможно ли такое хотя бы в теории?

Современные технологии не дают нам возможности менять ДНК человека. В нашем организме триллионы и триллионы клеток. Это значит, что ДНК нужно изменять в каждой клетке, чтобы человек стал другим. Как это сделать, пока четкого ответа нет. А вот живой вирус как раз попадает в каждую клетку и размножается там. В современных вакцинах живого вируса не содержится, тем более его нет в векторных и мРНК вакцинах. В них лишь есть маленький кусочек этого вируса, который заставляет организм вырабатывать антитела. То есть в этом случае генетического взаимодействия вообще нет, - сказала Жолдасова.

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Многие видят перед собой примеры, когда люди переносят COVID-19 довольно легко, считая, что переболеть и получить иммунитет таким образом безопаснее, чем вакцинироваться. Верна такая точка зрения?

Когда человек просто переболел, образуется иммунитет, который работает против этого конкретного вируса. Если в следующий раз в организм попадет точно такой же вирус, его брат-близнец, то, может быть, антитела смогут ему противостоять. При этом наличие подобных антител еще не гарантирует того, что иммунитет справится с болезнью. Случаи повторного заражения существуют по всему миру. Ученые их изучают, анализируют и уже пришли к мнению о том, что иммунитет, полученный от вакцины, качественнее и лучше, так как он формирует антитела к спайк-белку, который практически не мутирует. И если в следующий раз в организм попадет дельта-вариант, лямбда-вариант или любой другой, то антитела к спайк-белку способны защитить практически от любого вида мутаций самого вируса. Поэтому иммунитет после вакцины всегда намного качественнее, чем тот, который был приобретен в результате заболевания, – заверила специалист.

Как быть людям, которые собираются вакцинироваться или уже сделали прививку, но столкнулись с волной негатива и тревожных предостережений со стороны родных и знакомых? Например, когда человека отговаривают получать вакцину, мотивируя это тем, что она вызывает бесплодие или меняет ДНК.

Если речь идет о социальных сетях, то тут нужно просто научиться не реагировать на комментарии. Кто бы что ни написал, не нужно отвечать. В крайнем случае можно забанить. Если речь идет о знакомых людях и близких, то нужно понимать, что это не более чем результат отсутствия у них доступа к адекватной информации. Они не фильтруют информацию, а используют для аргументов хайповые новости. Но стоит только заглянуть в официальную медицинскую базу и почитать, что же происходит на самом деле, все сомнения развеиваются. То есть люди, отговаривающие вас вакцинироваться из-за рисков бесплодия и другого, просто целенаправленно не искали правдивую информацию. Это ведь удобнее – сарафанное радио работает лучше всего, и в том числе для таких вот негативных известий. Но при этом официальную статистику никто не игнорирует. У нас 160 смертей за последние сутки. И только в Алматы — почти 700 госпитализаций за последние сутки! И это не пик. Нужно чаще показывать репортажи из госпиталей, показывать, что там происходит с людьми, с врачами. Иначе контент, который продвигают противники вакцинации, затмевает все это. Они же эмоционально преподносят свои убеждения, а люди эмоциям охотно верят. Жибек Жолдасова

Эмоции – это способ заставить людей поверить практически во что угодно?

Сейчас популярны курсы эмоционального интеллекта. А все потому, что это великолепное средство для управления массами. Чем эмоциональнее преподносится информация, тем лучше она запоминается. Даже в случае с моими пациентами, которые страдают болезнью Альцгеймера и имеют провалы в памяти, есть универсальная формула: если информация преподнесена с эмоциями, неважно какими, положительными или отрицательными, он ее запомнит. Почему люди с болезнью Альцгеймера легко запоминают шутливые песенки, стишки? Потому что включаются эмоции. И для здоровых людей это тем более абсолютная формула: как только мы видим чьи-то эмоции, мы легко в них вовлекаемся, - подытожила врач.

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