В Актюбинской области мужчина сбил своего годовалого ребенка

Водитель наехал на своего малыша при движении задним ходом.

Выезжая со двора задним ходом, мужчина в Актюбинской области наехал на малыша, сообщает zakon.kz.

В результате наезда ребенок получил серьезные травмы.

7 августа во дворе своего дома в садоводческом коллективе 48-летний водитель автомашины Opel Astra при движении задним ходом допустил наезд на своего ребенка, 2020 года рождения. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы головы, после чего был в срочном порядке госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу, - сообщили в ДП Актюбинской области.

Полицейские просят автолюбителей быть бдительными, а родителей - не оставлять своих несовершеннолетних детей одних без присмотра.

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