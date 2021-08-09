В Усть-Каменогорске водитель сбил четверых пешеходов

Авария случилась на неосвещенном участке улицы.

ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло ночью в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz.

Авария случилась на неосвещенном участке проспекта Есенберлина в 19-м микрорайоне областного центра.

18-летний водитель Audi, двигаясь по проспекту Есенберлина, завернул в сторону улицы Утепова и сбил четверых пешеходов.

Виновник аварии дал признательные показания, автомобиль водворен на штрафстоянку. пресс-служба Управления полиции города Усть-Каменогорск

Трое парней 2002 года рождения и один 2001 года рождения доставлены в первую городскую больницу с различными ушибами.

Начато досудебное расследование по статье 345 части 2 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 2000 МРП до лишения свободы сроком до трех лет. пресс-служба Управления полиции города Усть-Каменогорск

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