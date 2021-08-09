В Алматы встретили казахстанских олимпийцев

Фото: olympic.kz

Среди спортсменов, вернувшихся с Олимпиады, присутствовали бронзовые призеры ОИ-2020 - боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, а также каратисты Софья Берульцева и Дархан Асадилов.