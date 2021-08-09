Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Алматы встретили казахстанских олимпийцев

Фото: olympic.kz 9 августа 2021, 19:41

Среди спортсменов, вернувшихся с Олимпиады, присутствовали бронзовые призеры ОИ-2020 - боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, а также каратисты Софья Берульцева и Дархан Асадилов.

9 августа в Алматы прибыла оставшаяся часть казахстанских олимпийцев, среди которых призеры Олимпиады в Токио, сообщает zakon.kz.

Атлетам устроили теплый прием болельщики, родственники, а также друзья. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Читайте также: Какое место занял Казахстан в медальном зачете Олимпиады-2020

Среди спортсменов, вернувшихся с Олимпиады, присутствовали бронзовые призеры ОИ-2020 - боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, а также каратисты Софья Берульцева и Дархан Асадилов.

Читайте также: В Алматы встретили олимпийских призеров Игоря Сона и Зульфию Чиншанло

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Эрика Герцег рассекретила мужа-казаха
Какие мысли притягивают болезни