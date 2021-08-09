Очень сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане

В столице и семи регионах объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и семи областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 10 августа в Нур-Султане ожидается гроза.

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В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

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В Западно-Казахстанской области днем на юго-западе ожидается очень сильная жара до 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара до 37 градусов.

В Туркестанской области днем местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Днем 10-12 августа на юге Актюбинской области ожидается сильная жара до 35-36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

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