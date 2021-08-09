В Шымкенте смягчили карантин

Постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный врач города Шымкент внес изменения в постановление о карантинных мерах в городе, сообщает zakon.kz.
Приведенные данные, относятся только к объектам, участвующим в программе Ashyq. Деятельность других объектов, по-прежнему, не разрешена.
Изменения во времени работы ряда объектов в городе:
- Центры и салоны красоты, парикмахерские - с ограничением по времени с 7:00 до 20:00, участники со статусом "Лидер" до 00:00, по предварительной записи, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье.
- Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые) - с 7:00 до 17:00. Участники со статусом "Лидер" до 19:00. В субботу и воскресенье работать не будут.
- ЦОНы будут работать с 9:00 до 18:00. В субботу и воскресенье работать не будут. Предварительное бронирование посещения обязательно.
- Объекты общественного питания по типу столовых - с 7:00 до 22:00. Участники со статусом "Лидер" до 00:00. В субботу и воскресенье работать не будут.
- Летние площадки - с 7:00 до 00:00. В субботу и воскресенье работать не будут.
- ТРЦ, торговые дома, торговые сети – с 7:00 до 22:00. Участники со статусом "Лидер" до 00:00. В субботу и воскресенье работать не будут.
- Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии – при заполняемости не более 30%, с 7:00 до 22:00, участники со статусом "Лидер" до 00:00 часов. В субботу и воскресенье работать не будут.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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