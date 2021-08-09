Итог Олимпиады не соответствует спортивному потенциалу РК - Токаев

В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена из Казахстана.

Глава государства поблагодарил казахстанских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Токио, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена из Казахстана. Благодарю атлетов, проявивших волю к победе и мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиады, это впечатляющий результат их многодневных упорных тренировок. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Однако, по его словам, итоговый результат национальной команды - 8 бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете - не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта.

Президент добавил, что выступление национальной сборной на Олимпиаде свидетельствует в пользу срочных, эффективных реформ в такой важной сфере, как спорт. Следует уделить внимание развитию массового и детского спорта и на этой основе стремиться к достижению выдающихся успехов на мировой арене.

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