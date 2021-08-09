Джонни Депп получит высшую награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Ранее этой награды были удостоены Эмили Уотсон, Сигурни Уивер, Итан Хоук, Моника Беллуччи и другие.

Американский актер Джонни Депп получит почетную премию за вклад в кинематограф на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте смотра, который пройдет с 17 по 25 сентября.

Джонни Депп, один из самых талантливых и разносторонних актеров современной кинематографии, получит премию "Доностия" 22 сентября в зале Kursaal в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне.

Год назад Джонни Депп представлял на смотре документальный фильм "Еще по одной с Шейном МакГоуэном", а в 1998 году мельком появлялся там с Терри Гиллиамом. Из-за постоянных судебных разбирательств и скандалов, связанных с разводом с Эмбер Херд, актер стал нечастым гостем на подобного рода мероприятиях. Однако в Сан-Себастьяне не побоялись присудить Деппу премию в столь непростые для него времена.

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне проводится с 1953 года. Высшие награды смотра - "Золотая раковина", которая вручается за лучший фильм, "Серебряная раковина", которую вручают лучшим актеру, актрисе и режиссеру, а также премия "Доностия". Ранее этой награды были удостоены Эмили Уотсон, Сигурни Уивер, Итан Хоук, Моника Беллуччи и другие.

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