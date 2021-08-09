Российского хирурга, виновного в смерти пациенток, выдворят из Казахстана

В управление полиции Алмалинского района Алматы посчитали, что пребывание этого врача в нашей стране противоречит интересам общества и может представлять опасность для населения.

Российского пластического хирурга, виновного в смерти двух пациенток, выдворят за пределы Казахстана, сообщает zakon.kz.

Заявление с требованием депортировать Романа Алферова подало управление полиции Алмалинского района Алматы, передает Первый канал "Евразия".

Там посчитали, что пребывание этого врача в нашей стране противоречит интересам общества и может представлять опасность для населения. Решение суда вступило в силу, но может быть пересмотрено, так как хирург его обжаловал.

Год назад Романа Алферова признали виновным в смерти пациентки и приговорили к 2,5 годам заключения, но из-за истечения срока давности ему удалось избежать наказания. С родственниками еще одной женщины, которая скончалась после операции, хирургу удалось договориться.

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