Глава Минфина США призвала опять поднять потолок госдолга страны

Министерство финансов в настоящее время использует то, что оно называет "чрезвычайными мерами", чтобы помешать США объявить дефолт по своему долгу.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала 9 августа законодателей поднять потолок государственного долга страны, сообщает zakon.kz.

До этого момента инициатива обсуждалась только среди демократов, передает Bloomberg. Таким образом, глава Минфина задумалась над спасением страны от банкроства (дефолта), которым грозит превышение действующего потолка.

Этот шаг не приведет к увеличению расходов правительства, заявила Йеллен, "но позволит министерству финансов осуществлять уже одобренные ранее расходы, а неспособность выполнить эти обязательства нанесет непоправимый ущерб экономике США и средствам существования всех американцев".

Министерство финансов в настоящее время использует то, что оно называет "чрезвычайными мерами", чтобы помешать США объявить дефолт по своему долгу.

Потолок долга, то есть максимальный размер долга, который Казначейство может выдать государственным учреждениям, снова вступил в силу 1 августа. До этого он был временно зафиксирован в течение двух лет на уровне 22 триллионов долларов. Непогашенный государственный долг в настоящее время составляет 28,4 триллиона долларов, а потолок — 28,5 триллиона, так как к восстановленному после двухлетней заморозки значению прибавилась сумма задолженности, накопленной с августа 2019 года.

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