В Лондоне несколько часов не могут опустить Тауэрский мост

Сейчас мост закрыт для автомобилей и пешеходов. На обоих берегах Темзы образовались пробки.

Знаменитый Тауэрский мост в Лондоне не могут опустить из-за технических неполадок - сооружение застряло в поднятом положении, сообщает zakon.kz.

После прохода большого корабля он остался разведенным, прервав автомобильное и пешеходное сообщение, передает CNN.

Мост не могут вернуть в нужное положение несколько часов. Пользователи сети с юмором советуют выключить и включить снова, или перезагрузить, задержав на пять секунд кнопку на задней панели.

Лондонская полиция написала на своей странице в Twitter, что движение по мосту мост приостановлено из-за "технической неисправности", и рекомендовала выбирать пути объезда.

Сейчас мост закрыт для автомобилей и пешеходов. На обоих берегах Темзы образовались пробки.

Аналогичный инцидент произошел в августе 2020 года. Тогда специалистам потребовалось более полутора часов, чтобы решить проблему.

Тауэрскому мосту уже 127 лет. Его строили восемь лет и запустили в 1894 году. Ежегодно он поднимается и опускается примерно 800 раз.

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