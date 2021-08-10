Лукашенко сделал заявление по поводу признания Крыма

Беларусь еще не признала присоединение Крыма к Российской Федерации и считает Крым украинским.

Лукашенко заявил, что признает полуостров российским только после того, как это сделают все российские олигархи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Когда Беларусь Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет, — сообщил белорусский президент.

При этом Лукашенко уточнил, что готов "переступить" через ранее подписанные документы.

Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю, — сказал он.

На заявление Лукашенко немедленно отреагировали на самом полуострове. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказал мнение, что подобная позиция не приблизит белорусского президента к Европе, но в то же время "вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника".

Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось, — заявил он.

Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия подписали президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кучма, премьер Великобритании Джон Мейджор и президент США Билл Клинтон. Подобные соглашения были заключены также с Белоруссией (5 декабря 1994 года, через полгода после первой победы Лукашенко на президентских выборах) и Казахстаном, на территории которых после распада СССР также находилось ядерное оружие. В результате все страны, которые ранее входили в СССР, кроме России, приобрели безъядерный статус.

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