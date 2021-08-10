В Минздраве РК обновили суточную статистику по коронавирусу

За прошедшие сутки зарегистрировано 7235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 августа 2021 года. Заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает идти на спад. В Нур-Султане за сутки число зараженных сократилось почти на 300 человек. Также за минувшие сутки 7702 казахстанца выздоровели от КВИ, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 1161,

в городе Алматы – 1486,

в городе Шымкенте – 570,

в Акмолинской области – 263,

в Актюбинской области – 223,

в Алматинской области – 170,

в Атырауской области – 627,

в ВКО – 220,

в Жамбылской области – 100,

в ЗКО – 54,

в Карагандинской области – 1061,

в Костанайской области – 248,

в Кызылординской области – 228,

в Мангистауской области – 177,

в Павлодарской области – 286,

в СКО – 156,

в Туркестанской области – 105.

Всего в стране подтверждено 649 120 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 7702 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 2094,

в городе Алматы - 876,

в городе Шымкенте - 269,

в Акмолинской области - 195,

в Актюбинской области - 366,

в Алматинской области - 623,

в Атырауской области - 284,

в ВКО - 67,

в Жамбылской области - 315,

в ЗКО - 121,

в Карагандинской области - 942,

в Костанайской области - 409,

в Кызылординской области – 290,

в Мангыстауской области - 161,

в Павлодарской области - 373,

в СКО - 131,

в Туркестанской области - 186.

Всего в стране выздоровело 533 329 человек от COVID-19.

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