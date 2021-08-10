Отказавшихся от вакцинации начали штрафовать в Туркменистане

Пенсионерам, отказавшимся от вакцинации, угрожают лишением пенсии.

В Лебапском велаяте Туркменистана граждане, отказавшиеся от вакцинации против коронавируса, подвергаются штрафам и оплачивают стоимость вакцины, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

В последние несколько месяцев в областных домах здоровья проводилась поголовная вакцинации граждан старше 75 лет, на основании очередей, составленным по возрастным категориям. С тех пор сотни граждан отказались от вакцинации по разным причинам, в том числе из-за побочных эффектов вакцины.

Местные власти активизировали меры по "наказанию" этих граждан. По словам опрошенных сотрудников лебапских бюджетников и пенсионеров, руководство госучреждений предупредило подчиненных о том, что отказывающиеся от вакцинации будут уволены. Они говорят, что руководство Лебапского велаята дало на этот счет специальное устное указание.

Семейные врачи из домов здоровья также передают в Лебапское областное управление полиции список граждан, отказавшихся от вакцинации. Согласно этому списку, жители Лебапа, отказавшиеся от вакцинации в момент наступления очереди, будут оштрафованы на 113 манатов (13 799 тенге).

Как пишет издание, граждане проходящие обязательную вакцинацию, обязаны заплатить за вакцину. Медработники сообщают, что полная стоимость вакцины составляет 300 манатов (36 635 тенге).

Есть много непривитых граждан. Сейчас этих граждан штрафуют, и государство зарабатывает большие деньги, - рассказал один из жителей житель.

Кроме того, пенсионеры, отказывающиеся от своевременной вакцинации, также будут оштрафованы, а затем принудительно вакцинированы, оплатив при этом стоимость вакцины.

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