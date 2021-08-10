Изменение климата приведет к мировой войне между людьми и животными - Al Jazeera

Пандемия коронавируса — это часть начавшегося противостояния.

Американский ученый собрала доказательства, что вместе с дальнейшим изменением климата вероятность конфликтов между людьми и популяциями диких животных становится все выше, и это может причинить вред обеим сторонам, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Согласно статье доцента Вашингтонского университета Бриана Абрамс, изучение перспектив данного типа конфликта может помочь сохранить жизнь большого числа людей и видов животных.

Согласно статье доктора, беспрецедентное потепление у побережья Америки побудило китов покинуть свою среду обитания и искать пропитание в узкой полосе. Это совпало с началом сезонной ловли крабов, что стало причиной катастрофы.

Еще одним примером служат данные, собранные в отчете правительства Ботсваны. Это сведения о рекордном числе конфликтов между людьми и дикой природой в истории. Причина — крупные плотоядные животные, питающиеся скотом и нанесшие вред населению во время сильной засухи в 2018 году.

В Индии, где долгосрочное изменение климата не только уменьшило количество растительной пищи для голубых баранов, вынудив их переместиться на более низкую местность и питаться сельскохозяйственными культурами, но и привлекло к этим животным внимание снежных барсов. Все это создало дополнительные проблемы.

Согласно исследовательской статье, иногда вопрос осложняется непредвиденными обстоятельствами. Так, в Соединенных Штатах резкое увеличение численности оленей в некоторых районах привело к высокому уровню заболеваемости болезнью Лайма (олени являются ее переносчиками).

В любом случае, когда имеет место тесный контакт между людьми и дикой природой, что ожидаемо на фоне ускорения изменения климата, повышается вероятность передачи инфекций от животных людям, и текущая ситуация с коронавирусом является хорошим тому примером.

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