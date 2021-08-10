Как достичь мира на Корейском полуострове, рассказала сестра Ким Чен Ына

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Как заявила сестра Ким Чен Ына, КНДР уже не раз заявляла, что будет относиться к США по принципу "сила в ответ на силу", "добро за добро".