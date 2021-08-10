Конфликт закончился стрельбой в Темиртау

В Темиртау конфликт мужчин закончился стрельбой.

В Темиртау конфликт мужчин закончился стрельбой, сообщает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, в ночь на 9 августа в полицию поступило сообщение, что в больницу с различными травмами госпитализирован 27-летний мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что произошел конфликт на бытовой почве, где было применено травматическое оружие.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили всех участников конфликта. Задержаны четверо подозреваемых мужчин в возрасте 20-37 лет. Полицейские выяснили - инициатором конфликта стал 30-летний мужчина, который признался, что во дворе дома во время ссоры с потерпевшим произвел в него выстрел из травматического оружия, - сказал первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

В данное время он водворен в изолятор временного содержания, оружие изъято.

По данному факту в полиции зарегистрировано уголовное дело по статье 293 часть 3 УК РК “Хулиганство”.

В настоящее время проводится оперативное мероприятие по задержанию остальных участников инцидента. Ведется расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!