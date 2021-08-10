Суд вынес приговор сотруднику КНБ, которого обвинили в попытке изнасилования

В Алматинской области вынесли приговор бывшему сотруднику КНБ Сабыржану Нарымбаеву.

В Алматинской области вынесли приговор бывшему сотруднику КНБ Сабыржану Нарымбаеву, который обвиняется в попытке изнасилования, передает zakon.kz.

В сентябре 2020 года потерпевшая Айя Умурзакова села в такси в Каскелене. Водителем оказался сотрудник КНБ Сабыржан Нарымбаев. По версии следствия, он увез девушку в сторону полей и попытался изнасиловать в машине, но потерпевшая смогла выбраться. Ее спасли трое молодых людей, которые проезжали мимо.

Позже девушка сообщила, что дело волокитят, а родственники обвиняемого оказывают на нее давление. Полиция взяла дело на особый контроль.

В суде прокурор просил назначить Нарымбаеву 9 лет лишения свободы.

Сегодня, 10 августа, суд вынес приговор.

Суд приговорил Нарымбаева признать виновным в совершении уголовного правонарушения ст. ст. 24 ч. 3, 120 ч. 2 п. 2 (Покушение на изнасилование) и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы, - сказал судья Амангельды Махамбетов.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии средней безопасности.

Суд лишил Нарымбаева звания капитана национальной безопасности.

Экс-сотруднику КНБ надели наручники прямо в зале суда.

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