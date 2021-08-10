Известный эпидемиолог оценил действия казахстанских властей в период пандемии

Эпидемиолог объяснил причины провала прививочной кампании в Казахстане.

Доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc (Атланта, США) Михаил Фаворов оценил действия казахстанских властей в период пандемии, сообщает Informburo.kz.

По его словам, еще перед вспышкой было понятно, что в Казахстане была очень сложная ситуация в "медицинском мире".

Когда снимают министра, которого знают в системе, которого много лет до этого считали хорошим специалистом, и тут на него заводят уголовное дело, а потом новый министр приходит, который 10 лет до этого работал и известен своими организационными способностями. А как же профессионалы по пандемии, где они, и в конце этой цепочки мыслей – вакцинация… Люди же делают свои выводы. Времена, когда люди были малограмотными, прошли. Все это сказалось на ситуации, отразилось на эпидемии, - заявил он.

В Казахстане наиболее тяжелое положение с точки зрения отказа от прививок. Оно даже тяжелее, чем в соседнем Кыргызстане. В связи с серьезнейшей коррупционной проблемой во всем постсоветском мире население первым делом думает и придумывает, какой коррупционный механизм делают начальники в очередной раз для поборов с населения. Вот эта комбинация и приводит к результату отказа от вакцинации.

И уже потом, позже, находятся единицы "борцов", которые строят всякие придумки. Например, что болеют от вакцины. От вакцины нельзя заболеть, там нет вируса! Это кусочки вируса, ими нельзя заболеть. Там нечем заболеть. Вы каждый день едите баранину, вы разве становитесь баранами от этого? Нет. То же самое с вакцинами. Я уже не говорю о мифах про чипы и прочую чушь. Люди не обязательно не понимают. Но люди боятся. Люди измучены коррупционными скандалами, механизмами, и поэтому, конечно, боятся, что и это очередная схема такая же, - Михаил Фаворов

Как считает эксперт, Казахстану очень не повезло с точки зрения надвинувшейся эпидемии.

Вы посмотрите, какое недавно у вас было просто физическое нападение на чиновников Минздрава. Я видел, что было написано, что они были куплены теми, кто борется с Минздравом. Но почему борются? За что борются? Во время эпидемий там большие деньги крутятся. С точки зрения медиков деньги действительно большие – закупки всех препаратов, вакцин, масок, дезинфекций… Вы не представляете, какое это сладкое время для чиновников системы здравоохранения, - сказал он.

У Михаила Фаворова было 30-40 учеников в Казахстане, где он организовал так называемые курсы полевой эпидемиологии в 2006 году.

Те, кто заканчивал эти курсы (а это далеко не все, учиться было трудно), фактически получали образование по стандарту США. Ну и что стало с выпускниками? Врачей, которые стали классными эпидемиологами, из систем здравоохранения потихоньку всех убрали. Кому нужны объективные данные? Кому нужны люди, которые могут посчитать и тут же сказать, где приписки сделаны? Никому это не нужно, - подчеркнул доктор медицинских наук.

По его словам, в рядах антиваксеров в Казахстане оказались и врачи, есть проблема с подделкой паспортов вакцинации.

Люди с коррумпированным сознанием не выполняют свою работу честно, потому что они за нее почти ничего не получат, копеечные зарплаты. И человек начинает думать, какие есть варианты. Один из вариантов – торговать этими самыми ковидными паспортами. В определенном смысле подлость, но каждый за себя! Человек не ищет выполнения работы, а ищет варианты, как он на своей работе может получить дополнительный доход, - сказал Фаворов.

Также по его словам, есть проблема в конфликте информации и реальности. Люди видят, сколько умирает на самом деле. А чиновники, которые рисуют цифры, думают, что этого никто не видит. Во всех странах смертность была на уровне 3-5%, а в Казахстане – что-то вроде 0,1%. Это просто издевка, и люди это понимают. В результате этот конфликт и привел к полному отсутствию доверия к лидерам общественного здравоохранения, заключил эпидемиолог.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!