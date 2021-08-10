В Казахстане приняты санэпидтребования к объектам торговли продуктами

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Приказ главы Минздрава РК "Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией" вводится в действие с 9 октября.