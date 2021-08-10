В Казахстане приняты санэпидтребования к объектам торговли продуктами

Приказ главы Минздрава РК "Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией" вводится в действие с 9 октября.
В Казахстане приняты санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает zakon.kz.
Требования определены к:
- выбору земельного участка под строительство объекта, проектированию, строительству новых, реконструкции, переоборудованию, перепланировке и расширению существующих объектов, ремонту и вводу в эксплуатацию объектов;
- водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции и кондиционированию объектов;
- содержанию и эксплуатации помещений, зданий, сооружений и оборудования объектов;
- приему, хранению, транспортировке, переработке (обработке) продовольственного (пищевого) сырья, расфасовке и реализации пищевой продукции;
- сбору и хранению отходов потребления;
- осуществлению производственного контроля, условиям труда и бытового обслуживания, медицинскому обеспечению и гигиеническому обучению персонала, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий на период введения на объектах ограничительных мероприятий, в том числе карантина.
Документ вводится в действие с 9 октября.
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