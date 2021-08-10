Спецоперация прошла в Нур-Султане

В Нур-Султане полицейские провели спецоперацию по изъятию крупной партии наркотиков.

В Нур-Султане полицейские провели спецоперацию, в результате которой ликвидирован канал поставки наркотических средств на территорию города, сообщает zakon.kz.

7 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний мужчина, у которого при личном обыске изъят гашиш весом два килограмма. При задержании подозреваемый попытался скрыться. В ходе обыска дома, с применением служебно-розыскной собаки, по месту жительства задержанного, в Косшы, в специально оборудованном тайнике в собачьей будке изъято два полиэтиленовых пакета с гашишем весом более 34 килограмм.

Изъятые наркотики задержанный намеревался сбыть на территории столицы, - сказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Нур-Султана Олжас Жарылгапов.

В результате проведенной спецоперации из незаконного оборота изъято 36,3 кг гашиша, что составило бы более 73 тысячи разовых доз.

Возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч. 3 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств", что влечет наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

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