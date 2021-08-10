Названы топ-3 знака зодиака, которые могут испортить любой праздник

Эксперты по звездам к способным испортить даже самую грандиозную вечеринку отнесли Дев, Львов и Козерогов.

Астрологи назвали топ-3 знака зодиака, которые являются настоящими предвестниками неприятностей, и могут испортить любой праздник, передает zakon.kz.

Как пишет 5-tv.ru, эксперты по звездам к способным испортить даже самую грандиозную вечеринку отнесли Дев, Львов и Козерогов.

Дева

Рожденные под этим знаком являются отличными организаторами. Девы настолько внимательны и заботливы, что обязательно учтут предпочтения каждого из присутствующих и постараются сделать так, чтобы комфортно было всем.

Однако усаживать их за один стол с гостями зачастую становится опасно. Дело в том, что Девы очень любят придираться к другим и учить их правильному поведению за столом. Если рядом с ними будет сидеть довольно вспыльчивый человек, то он может не вынести постоянных придирок, и вечеринка закончится скандалом.

Лев

Когда у представителей этого знака зодиака хорошее настроение, каждому, кто находится рядом с ними, будет безумно весело. Однако если Львы в праздничный день окажутся не в духе, тяжело придется всем.

Такие люди способны испортить вечеринку в одну секунду, для чего им будет достаточно ввязаться в перепалку с другими гостями или публично огласить компромат.

Козероги

Могут сгубить любое торжество своей вспыльчивостью и гневом - это про Козерогов, так как их темперамент можно сравнить со спичкой: одно неосторожное слово - и представитель этого знака взбешен.

А если его довести до такого состояния, то он сделает все, что его раздражительность передалась другим гостям вечеринки. В результате все уйдут недовольными и разочарованными.

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