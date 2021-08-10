Горячий напиток из лимонов может вылечить от КВИ и онкозаболеваний - фейк

Плод цитрусового вместе с горячей водой якобы может заменить лекарства от коронавируса и убивает раковые клетки - это неправда.

Плод цитрусового вместе с горячей водой якобы может заменить лекарства от коронавируса и убивает раковые клетки - сообщение о лечебных свойствах лимона рассылают казахстанские пользователи социальных сетей, передает zakon.kz.

Как сообщает stopfake.kz, это неправда.

Фото: stopfake.kz

Сообщение о лечении коронавируса лимоном распространяется в соцсетях всего мира с 2019 года. Его авторы ссылаются на некого генерального директора Пекинского военного госпиталя Чэнь Хорина, который советовал добавлять треть лимона в горячую воду и употреблять ежедневно. Этот напиток якобы может заменить противовирусное лекарство. Это ложное утверждение, - говорится в сообщении.

Отмечается, что информации об исследователе Чэнь Хорине в открытом доступе нет, как нет и исследований, которые бы подтвердили эффективность витамина С против коронавирусной инфекции.

Нет никаких научных доказательств того, что лимон предотвращает COVID-19. Однако, в целом, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять достаточное количество фруктов и овощей как часть здорового питания. ВОЗ

Как сообщается, неправдой также является и то, что лимонная вода помогает уничтожить раковые клетки.

Есть исследования, указывающие на то, что лимоны и другие цитрусовые содержат природные вещества, которые могут иметь противораковые свойства (модифицированный цитрусовый пектин и лимоноиды). Однако их никогда не проверяли на людях. Следовательно, делать выводы об их эффективности нельзя, - отмечается в сообщении.

Определенные виды содержащихся в лимонах соединений могут быть полезными для профилактики некоторых видов рака - врачи это не отрицают, однако эти вещества могут только повысить способность организма бороться с раком, но не убивать раковые клетки.

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