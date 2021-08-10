В Костанайской области впервые появились помощники участковых инспекторов полиции

В рамках реформирования будет продолжены создаваться все условия для эффективной работы участкового инспектора - ключевой фигуры национальной сервисной модели.

В Ауликольском районе приступил к обязанностям помощник сельского участкового - лейтенант полиции Марат Ибраев. Он назначен на эту должность в пос. Новонежинка и наделен такими же полномочиями, как сам участковый.

Как отметил глава МВД РК Ерлан Тургумбаев, основная задача - это безопасность граждан. В рамках реформирования будет продолжены создаваться все условия для эффективной работы участкового инспектора - ключевой фигуры национальной сервисной модели.

Обслуживает данный административный участок старший участковый майор полиции Канат Оспанов.

В этом сельском округе работаю с 2015 года, дополнительно обслуживаю еще три поселка: Лаврентьевка, Миалы, Калининский. Население составляет более 3 тыс. С каждым годом наблюдается снижение преступности. С начала года на обслуживаемой территории совершено шесть краж, все преступления раскрыты. К примеру, недавно раскрыли кражу лошади в с. Лаврентьевка, - рассказал старший участковый.

Сегодня участковые наделены широким кругом обязанностей: участвуют в решении вопросов защиты прав населения в обеспечении дорожной безопасности, семейно-бытового насилия, охраны окружающей среды, благоустройства территорий и других.

В настоящее время законодательно повышен статус участкового, он наделен правом самостоятельно вносить представления физическим и юридическим лицам для оперативного устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, К примеру, если в магазине совершена кража и там не было сигнализации, то участковый имеет право вынести представление владельцу. Ранее мог вынести такое представление только следователь, - рассказал майор Канат Оспанов.

С первых дней его помощник - лейтенант Марат Ибраев начал свою службу на участке с подворного обхода. Полицейский знакомится с каждой семьей, интересуется их проблемами. Кроме того, вручает сельчанам свою визитку с контактными данными.

Считаю, что главное - знать каждого сельчанина, в любое время каждый житель может обратиться к нам со своей проблемой. На селе, в основном, это вопросы кражи скота. Когда знакомлюсь с местными жителями, также собираю данные о наличии поголовья в подсобном хозяйстве. Проводим работу по сохранности скота, разъясняем необходимость проведения таврации и биркования животных, - сказал помощник участкового Марат Ибраев.

Старший участковый добавил, что с начала года 18 жителей сел привлечены к административной ответственности по ст. 408 КоАП РК "Нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных.

Жительница села Зоя Григорьева отметила, что вопрос введения помощника участкового поднимался не раз на сходах с населением.

Наличие такой должности особенно актуально в сельской местности. Наш участковый обслуживает несколько поселков, расстояния между ними приличные. Может где-то не успеть. Это правильное решение, - отметила сельчанка.

Полицейский Канат Оспанов проживает на участке с семьей, воспитывает троих детей, имеет свой дом и подворное хозяйство. В 2020 году получил новую служебную автомашину.

Лейтенант Марат Ибраев служит в полиции 16 лет, работал на сержантской должности. Сейчас страж порядка планирует перевести в поселок семью. Получил звание лейтенанта. Считает, что сегодня созданы все условия для эффективной работы.

Отметим, что в регионе продолжается работа по открытию новых участковых пунктов полиции. Совсем недавно два пункта открыты в поселках Красная Пресня Мендыкаринского района и Комсомольское Карасуского района.

Начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов отмечает, что текущий год объявлен "Годом профилактики правонарушений", поэтому большое внимание уделяется условиям работы участковых инспекторов полиции и их быта. Участковый - сотрудник универсальный, потому должен быть компетентным во многих вопросах. К нему обращаются по всем направлениям деятельности полиции.

С начала года в регионе проведена ревизия всех участковых пунктов полиции, уже отремонтировано 20 участковых пунктов. На оснащение других уже выделены средства из местного бюджета. К этому вопросу активно подключились акимы городов и районов области.

С акимами прорабатываются вопросы обеспечения жильем местных шерифов, также при содействии фермерских хозяйств выделяется скот для личного подворья. Созданные условия позволяют служить долго на одном месте участковым, - отметил генерал Бекет Аймагамбетов.

Также при поддержке местной исполнительной власти для поддержания правопорядка улицы сел будут дополнительно оснащены видеокамерами. В области функционирует 39 аппаратно-программных комплексов "Автоураган". В текущем году планируется установить еще шесть комплексов, в том числе на автодорогах республиканского значения. Также ведется работа по обеспечению всех участковых инспекторов полиции планшетами и видеорегистраторами.

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