Стало известно, когда МакSим выпишут из больницы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Стали известны сроки выписки певицы МакSим из московской больницы.
Директор МакSим озвучила сроки, когда певицу смогут выписать из московской больницы, сообщает zakon.kz.
По предварительным прогнозам, это будет возможным через неделю-полторы. Об этом в интервью "Пятому каналу" рассказала директор певицы Маргарита Соколова.
По словам Соколовой, на данный момент певица уверенно идет на поправку, но еще слаба.
Ее перевели вчера в обычную палату. Самостоятельно двигается, дышит, общается, дали ей телефон, - рассказала Соколова.
Также она добавила, что пока МакSим не очень активна, но дышит самостоятельно. Кроме того, врачи запретили артистке петь и летать на самолете в ближайшее время.
Накануне певицу (Марину Абросимову) перевели в обычную палату.
Читайте также: МакSим обратилась к подписчикам: Думала, пролежала в коме лишь два дня
11 июня 38-летняя МакSим начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.
3 августа менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что МакSим вывели из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. В тот же день ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Читайте также: Вышедшая из комы МакSим начала шутить
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!