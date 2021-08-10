Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

Приложение zakon.kz
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В большинстве областей пройдут сильные дожди с грозами, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
По информации "Казгидромет", 11 августа в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В большинстве областей пройдут сильные дожди с грозами, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области днем ожидается местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Уральске днем ожидается сильная жара 37 градусов.
В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северный, местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с.
Днем в Актюбинской области местами ожидается гроза.
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