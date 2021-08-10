Звездопад года: где казахстанцы смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

Где казахстанцы смогут наблюдать метеорный поток Персеиды.

Каждый год в августе жители Земли становятся свидетелями настоящего небесного шоу: над планетой прольется "звездный дождь" - метеорный поток Персеиды. О том, где именно казахстанцы смогут увидеть звездопад, zakon.kz рассказал советник президента Национального центра космических исследований и технологий Александр Губерт.

Персеиды ежегодно появляются в августе со стороны созвездия Персея. Метеорный поток образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта - Таттла. Мельчайшие, размером с песчинку, частицы сгорают в земной атмосфере, образуя при этом "звездный дождь".

Чтобы стать зрителем этого небесного шоу, Александр Губерт советует выехать за город.

Метеорный поток достигнет своей активности с 12 на 13 августа. Предположительно в эту ночь в небе можно будет разглядеть до 60 падающих звезд в час. Но увидеть звездный дождь можно только при безоблачной погоде. Так что в городах жители вряд ли смогут наблюдать за этим явлением: из-за городской засветки он просто не будет виден. Алматинцам я бы посоветовал отправиться, например, дальше Капшагая или в горы. Там чаще всего небо безоблачное из-за хорошей продуваемости. Обычно люди приезжают, расстилают коврики, ставят палатки и любуются "звездным дождем", - рассказывает Александр Губерт.

Как отметил эксперт, для наблюдения за метеорным потоком телескоп или бинокль не требуется.

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