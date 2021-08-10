Крупнейшая газодобывающая компания Украины значительно снизила добычу топлива

Добыча рухнула на 0,437 млрд кубометров.

Крупнейшая газодобывающая компания Украины "Укргаздобыча" (структура "Нафтогаза Украины") снизила добычу топлива за семь месяцев этого года на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, передает zakon.kz.

Это меньше планового показателя на 1,6% (или 0,125 млрд кубометров). Добыча рухнула на 0,437 млрд кубометров (до 7,9 млрд). В "Укргаздобыча" отметили, что в июле сокращение добычи газа составило 4,8%. Причины таких негативных показателей не раскрываются, - сообщает lenta.ru.

Ранее глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал условие для энергонезависимости страны. По его мнению, Украине нужно увеличить собственную добычу газа в стране на 5 миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов).

Между тем в Германии посоветовали Украине задуматься над экспортом водорода, а не газа углеродного происхождения.

Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с "Северным потоком-2", но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу, - заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!